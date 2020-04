Camerota | il comunica pubblica il bando per i lavori al porto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il Comune diè tra i primi are ildi gara mediante procedura aperta per la realizzazione dei ‘di messa in sicurezza ed adeguamento infrastrutturale deldi Marina di– Lotto 1’. L’appalto concerne idi messa in sicurezza ed adeguamento infrastrutturale deldi Marina diPrimo Lotto. In particolare si tratta di un intervento per la “Messa in sicurezza e adeguamento infrastrutturale deldi Marina di”, diretto alla realizzazione delle opere necessarie a risolvere le attuali criticità, che, nel tempo ne pregiudicano la sicurezza e funzionalità, quali, in via esemplificativa, l’adeguamento della mantellata di protezione del molo di sopraflutto, l’allargamento della banchina antiriflettente nel ...