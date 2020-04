Call of Duty: Warzone come Fortnite, Infinity Ward introdurrà eventi nello stile del battle royale di Epic (Di lunedì 20 aprile 2020) Call of Duty: Warzone ha in programma di diventare molto simile al colosso del battle royale Fortnite. Il narrative director Taylor Kurosaki ha detto a VentureBeat che Infinity Ward sta pianificando di introdurre eventi in stile Fortnite nel gioco battle royale per aiutare a mantenere fresca l'esperienza e per far tornare i giocati in-game in modo costante."Questo è esattamente il tipo di cosa a cui stiamo lavorando, che abbiamo pianificato", ha detto Kurosaki a proposito di Warzone riguardo gli eventi mirati a cambiare l'esperienza. Leggi altro... Leggi su eurogamer I giocatori console di Call of Duty : Warzone stanno disattivando il cross-play per evitare i PC cheater

