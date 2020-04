Calendario Liga 2019 2020 | giornate | risultati e classifica del campionato spagnolo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il 17 agosto è partita la caccia al titolo detenuto dal Barcellona:, ledel massimoLaha aperto i battenti nel 3° weekend di agosto, con le gare della prima giornata che si sono disputate fra sabato 17 e domenica 18.: il programma del massimoè stato stilato giovedì 4 luglio, con la definizione delle 38e in un secondo tempo di anticipi e posticipi per ciascun turno. Il 12 marzo, in seguito all’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, anche il Calcioha deciso di fermarsi, con le restantirinviate a data da destinarsi. Le 20 squadre partecipanti Anche l’edizionedellaspagnola sarà a 20 squadre. Alle 17 compagini confermate dalla scorsa stagione, si aggiungono le 3 neopromosse ...