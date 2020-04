Calciomercato Napoli | si pensa a Pezzella per la difesa | le ultime

NCN_it : - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Milik alla #Juve: ecco il jolly che può sbloccare l’affare con il #Napoli - tuttosport : #Milik alla #Juve: ecco il jolly che può sbloccare l’affare con il #Napoli - cmdotcom : #Napoli, #DeLaurentiis vince la prima causa: non dovrà pagare gli ex-agenti di #Koulibaly - calciomercato_m : TUTTOSPORT - La Juventus valuta di offrire contropartite al Napoli per arrivare a Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Un'ipotesi che lo stesso Ceferin ha escluso. Il possibile calendario di Juventus e Napoli Qual è la situazione delle italiane impegnate nelle Coppe? L'Atalanta è già ai quarti di finale: una ...La redazione di Canale 21 ha fatto il punto della situazione sui possibili movimenti del Napoli in uscita in vista della prossima stagione: "E' rivoluzione in atto, tanti calciatori potrebbero ...