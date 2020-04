Calciomercato, il coronavirus cambia i prezzi: Mbappè vale 40 milioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Calciomercato, il coronavirus cambia i prezzi: Mbappè vale 40 milioni. La previsione dell’Europarlamentare francese Daniel Cohn-Bendit Il valore di trasferimento di Kylian Mbappe precipiterà a 40 milioni di euro questa estate a causa della crisi economica in corso, secondo l’opinione di un politico francese. L’attaccante del Paris Saint-Germain è una delle gemme più preziose del … L'articolo Calciomercato, il coronavirus cambia i prezzi: Mbappè vale 40 milioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Un tesoretto per il calciomercato : Milan - le strane conseguenze del coronavirus

Neymar resta al Psg/ Calciomercato - il Coronavirus blocca il brasiliano a Parigi

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato coronavirus Coronavirus LIVE, Speranza: 'Calcio ultimo problema'. Sala: 'Così ripartirà Milano'. In Lombardia zero contagi a fine giugno Calciomercato.com Emergenza Coronavirus, il calcio riparte in Turkmenistan

E addirittura c’è che riparte col calcio giocato. Ebbene sì, perche come riportato da La Gazzetta dello Sport, il campionato del Turkmenistan è ricominciato. Il Paese dell’Asia centrale ha deciso di ...

Coronavirus, l’economia – Ancora vendite sui Btp: il tasso di interesse sale ai massimi da giugno 2019, spread oltre i 245 punti

Nuova fiammata del rendimento dei Btp italiani durante la prima seduta della settimana che vedrà i leader europei riunirsi per prendere decisioni sul pacchetto di misure economiche in risposta al ...

