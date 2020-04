Calciomercato, 5 cessioni da 230 milioni e doppio colpo in attacco (Di lunedì 20 aprile 2020) Calciomercato JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare attentamente la possibilità di rivoluzionare totalmente la rosa bianconera con 5 cessioni. Pjanic, Bernardeschi, Rugani, Higuain e forse Bonucci: 5 addii che potrebbero far incassare circa 220-230 milioni di euro a Paratici. Calciomercato Juventus: Pogba, Tonali, Milik e Icardi, come cambieranno i bianconeri Il Piano bianconero partirà dal capitolo cessioni per cercare di mettere le mani su Tonali, Pogba e Milik. Il centrocampista del Brescia ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, mentre Pogba, come noto, ha una valutazione di circa 100 milioni di euro. Leggi anche: Juventus 2020/2021: sarà 4-3-3. Cinque novità tra i titolari e la pazza idea di Sarri In attacco pronto l’assalto a Milik, mentre resta sullo sfondo Icardi. ... Leggi su juvedipendenza Kante alla Juventus?/ Calciomercato - due cessioni illustri per arrivare al francese

