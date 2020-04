Calcio | Lega Serie a unanime | Concludiamo il campionato

(Di lunedì 20 aprile 2020) I​l Consiglio diA, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. E' quanto si legge in una nota delladiA.

Sport_Mediaset : #Tavana lascia la commissione medica #Figc: era il rappresentate di Lega A. Il dottore del Torino si è dimesso dopo… - TgrRaiFVG : Il ministro della Sanità, Roberto Speranza gela le attese del mondo del pallone: 'Il calcio? Onestamente è l'ultimo… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Consiglio Lega Serie A unanime: 'Portare a termine la stagione' 'Se ok da Governo, nel rispetto di norme sanitarie e protocolli' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Consiglio Lega A unanime, portare a termine stagion Se ok da Governo, nel rispetto di norme sanitarie e protocolli - Agenzia_Ansa : Consiglio Lega Serie A unanime: 'Portare a termine la stagione' #ANSA Lega Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

20:33Sagramola: «L’equilibrio del calcio dipende dalle spese sostenute, non dal numero di squadre. Ipotesi Serie C2? Vi dico la mia…» 20:33Sagramola: «Che Palermo sarà in C? Sicuramente ambizioso. Il ...20:33Sagramola: «L’equilibrio del calcio dipende dalle spese sostenute, non dal numero di squadre. Ipotesi Serie C2? Vi dico la mia…» 20:33Sagramola: «Che Palermo sarà in C? Sicuramente ambizioso. Il ...