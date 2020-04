Calcio | in Serie A 8 club contro la ripresa del campionato | Rischio incalcolabile

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Quali effetti giuridici potrebbero subire calciatori ose ilsi interrompesse di nuovo per il contagio da coronavirus? È uno dei tre quesiti per la Figc che 8contrari allahanno sollevato alla vigilia dell’assemblea della LegaA.“L’assunzione deldi un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sulche si è assunto ildi prosecuzione pur in presenza di un”, si legge nel documento.A quanto si apprende, dopo il Consiglio che si è riunito nel pomeriggio, la Lega sta preparando un documento tecnico unitario.