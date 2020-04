Calano i malati e sempre meno nelle terapie intensive. Ma si continua a morire: 454 vittime nelle ultime 24h (Di lunedì 20 aprile 2020) Dalla Protezione civile in relazione ai dati delle ultime 24 ore, illustrando la situazione Covid-19 nel Paese, la buona notizia è data anche oggi dal continuo calo (oggi 127) di quanti ricoverati con sintomi, che attualmente sono 24.906. Inoltre, in virtù dei 62 pazienti finalmente ‘staccate’ dai tubi della ventilazione meccanica, cala anche il numero di quasi nelle terapie intensive, ora 2.573 pazienti. Ed ancora, diminiscono anche le persone positive, -20 da ieri, complessivamente 108.237. Non si arrestano invece i decessi: 454 nelle ultime 24 ore, per un totale di ben 24.114 vittime dall’inizio dell’emergenza. Se in isolamento domiciliare abbiamo ancora 80.758 persone, da ieri sono guariti ben 1.822 italiani, a fronte dei 44.877 totali. Dall’inizio dell’emergenza, complessivamente sono stati 181.228 i casi totali di coronavirus. In ... Leggi su italiasera Coronavirus Italia - annuncio di Borrelli : “Calano i malati”

Il precedente aumento era stato di 3.047 unità. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il numero degli attualmente positivi è in calo rispetto al giorno prima: a oggi sono ...

Sassari, Babudieri: "Contro il Covid iniziamo a vedere la luce: l'eparina dà buoni risultati"

Il direttore del reparto Malattie Infettive dell'Aou pur con grande cautela conferma i passi avanti nella cura dei malati ...

