Cadavere trovato nel Tevere | è della 27enne Luciana Martinelli

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ildi una donna rinelle acque delsarebbe stato identificato: secondo quanto riporta Ansa, si tratterebbe, insegnante di lingue scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile a Roma. La Procura ha disposto l’autopsia.il corposcomparsa a Roma Il corpo senza vitanelpoche ore fa apparterrebbe alla giovanedi cui si erano perse le tracce nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorsi. Lo rivelano le agenzie di stampa Ansa e Adnkronos, secondo cui la ProcuraCapitale avrebbe disposto l’esame autoptico per tentare di risolvere gli interrogativi sul decesso. Ilsarebbe stato individuato e recuperato nel pomeriggio del 19 aprile all’altezza di Ponte Vittorio, e da un primo esame non risulterebbero segni di violenza. Stando a quanto ...

È di Luciana Martinelli, 27enne scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile dal suo appartamento in zona Pietralata, a Roma, il cadavere ritrovato questo pomeriggio alle 14.30 lungo il Tevere, ...