Buoni spesa, truffe voucher 250-500 euro: come riconoscerle ed evitarle (Di lunedì 20 aprile 2020) In questo periodo decisamente particolare i truffatori si sono dati da fare millantando i Buoni spesa per finti voucher delle catene Conad ed Esselunga Fonte Facebook – commissariato di ps online – ItaliaIl coronavirus non placato i truffatori del web sempre pronti a frodare i malcapitati cittadini, decisamente più in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica. Anzi, in base alle denunce dello Sportello dei Diritti queste azioni meschine e truffaldine sono ormai all’ordine del giorno. Le ultime due in ordine di tempo sono state portate in auge dalla Polizia Postale che sulla propria pagina Facebook Commissariato di PS Online – Italia, ha pubblicato due post per raccomandare le persone di fare attenzione ai falsi voucher Esselunga e Conad da 250 e 500 euro, che ormai da qualche settimana girano sul ... Leggi su chenews Coronavirus - sindaco di Asti si camuffa e va nei supermarket per controllare l’utilizzo dei buoni spesa : “Comprato anche del vino”

Inoltre, come ogni struttura coinvolta nell’iniziativa, l’ospedale riceverà anche 1.000 buoni del valore di 30 euro per la spesa alimentare online, destinati al personale sanitario (per uno ...

“I comuni umbri hanno completato, o sono in procinto di farlo, la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà a causa delle misure restrittive adottate per contenere l’epidemia di ...

