Bufera su Ricciardi dell’Oms, per Trump e non solo (è stato anche attore con Mario Merola) (Di lunedì 20 aprile 2020) Walter Ricciardi finisce nella Bufera. Soprattutto politica. Il membro del comitato esecutivo dell’Oms è consulente del governo e direttore dell’Osservatorio nazionale delle regioni. Per lui è troppo presto avviare la Fase 2 il 4 maggio. «I numeri, soprattutto in alcune regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare». Una dichiarazione che gli è valsa subito il parere contrario del leader della Lega Matteo Salvini, scrive La Stampa: «Ricciardi litiga coi colleghi medici e coi governatori, insulta pubblicamente il presidente americano su Twitter, diceva che le mascherine non servivano a niente. Cosa aspetta il governo a liberarsi di questo signore?». Ricciardi, infatti, aveva ritwittato un vecchio video del regista americano Michael Moore in cui delle ... Leggi su ilnapolista Walter Ricciardi - tweet anti-Trump/ Bufera per le botte al fantoccio-presidente (Di lunedì 20 aprile 2020) Walterfinisce nella. Soprattutto politica. Il membro del comitato esecutivo dell’Oms è consulente del governo e direttore dell’Osservatorio nazionale delle regioni. Per lui è troppo presto avviare la Fase 2 il 4 maggio. «I numeri, soprattutto in alcune regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare». Una dichiarazione che gli è valsa subito il parere contrario del leader della Lega Matteo Salvini, scrive La Stampa: «litiga coi colleghi medici e coi governatori, insulta pubblicamente il presidente americano su Twitter, diceva che le mascherine non servivano a niente. Cosa aspetta il governo a liberarsi di questo signore?»., infatti, aveva ritwittato un vecchio video del regista americano Michael Moore in cui delle ...

napolista : Bufera su Ricciardi dell’Oms, per Trump e non solo (è stato anche attore con Mario Merola) Il direttore dell’Oms Gu… - G_A_V_76 : RT @AhiMaria1: Bufera sul ruolo del buon Walter Ricciardi. Che cosa vuole dagli italiani ancora non l'abbiano capito! Una cosa è certa: va… - AhiMaria1 : Bufera sul ruolo del buon Walter Ricciardi. Che cosa vuole dagli italiani ancora non l'abbiano capito! Una cosa è c… - anglotedesco : L'Oms si smarca da Ricciardi.Bufera sul consigliere del ministro -