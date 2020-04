Brigitte Nielsen, parla il figlio Killian: “Ha detto che sente i figli ogni giorno? Non parlo con lei da un anno, mi ha bloccato anche su whatsapp” (Di lunedì 20 aprile 2020) Le sue dichiarazioni alla Cbs avevano fatto il giro di mezzo mondo: Brigitte Nielsen, prima che il coronavirus si diffondesse anche negli Usa, aveva detto di sentire ogni giorno i suoi figli dall’Italia per farsi raccontare lo stato della pandemia in Italia. Ma ora il figlio Killian la smentisce: “Ha dichiarato che glielo hanno detto i suoi figli che sente ogni giorno al telefono. ogni giorno? Io non parlo con lei da un anno. Anzi, dal febbraio 2019”, ha detto al settimanale Diva e Donna. Il perché di questo rapporto interrotto lo spiega lo stesso Killian: “Ho avuto un momento molto difficile. Un momento che ha avuto anche lei in passato. Ma non è riuscita a capirmi, anzi mi ha attaccato e così abbiamo litigato: è stata l’ultima volta che l’ho vista e che l’ho sentita e risale a un anno fa ormai. Purtroppo ... Leggi su ilfattoquotidiano Killian Nielsen duro attacco alla mamma Brigitte da un anno che non ci sentiamo

