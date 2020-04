Bridgestone - Produzione riavviata anche a Bari (Di lunedì 20 aprile 2020) La rete produttiva europea della Bridgestone è ormai prossima a tornare alla normale operatività. Oggi sono stati riaperti i cancelli degli stabilimenti di Bari, in Puglia, e di Lanklaar, in Belgio, mentre domani toccherà all'impianto francese di Bethune.Ripresa dal 14 aprile. La multinazionale nipponica dei pneumatici ha avviato un processo di graduale ripresa della Produzione in Europa lo scorso 14 aprile, quando sono state riaperte le fabbriche in Spagna (Burgos, Bilbao e Puente San Miguel) e Russia (Ulyanovsk). I siti, spiega la multinazionale, erano stati chiusi a "causa del consistente calo della domanda di prodotto, a seguito dellemergenza sanitaria" dovuta alla diffusione del coronavirus. "Tuttavia, con la richiesta di pneumatici di nuovo in crescita, è stata presa la decisione di riavviare la Produzione, in modo da poter assicurare unadeguata ... Leggi su quattroruote Bridgestone - Al via una graduale ripresa della produzione europea (Di lunedì 20 aprile 2020) La rete produttiva europea dellaè ormai prossima a tornare alla normale operatività. Oggi sono stati riaperti i cancelli degli stabilimenti di, in Puglia, e di Lanklaar, in Belgio, mentre domani toccherà all'impianto francese di Bethune.Ripresa dal 14 aprile. La multinazionale nipponica dei pneumatici ha avviato un processo di graduale ripresa dellain Europa lo scorso 14 aprile, quando sono state riaperte le fabbriche in Spagna (Burgos, Bilbao e Puente San Miguel) e Russia (Ulyanovsk). I siti, spiega la multinazionale, erano stati chiusi a "causa del consistente calo della domanda di prodotto, a seguito dellemergenza sanitaria" dovuta alla diffusione del coronavirus. "Tuttavia, con la richiesta di pneumatici di nuovo in crescita, è stata presa la decisione di riavviare la, in modo da poter assicurare unadeguata ...

