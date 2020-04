Brasile, il dramma di una poliziotta: “Morta tra le braccia del marito sulla porta dell’ospedale” (Di lunedì 20 aprile 2020) Raquel Monteiro de Albuquerque, una poliziotta di 48 anni, è morta ancor prima di riuscire a varcare la soglia dell'ospedale Dom Zico di Belem, capitale dello Stato di Parà. Secondo il vicepresidente del Sindacato degli agenti della polizia civile di Parà, prima di andare in ospedale si era presentata al pronto soccorso di alcune strutture private con sintomi di coronavirus senza riuscire a essere ricoverata perché erano già al completo. Leggi su fanpage Coronavirus - situazione drammatica in Brasile : cadaveri accanto ai pazienti a Manaus [VIDEO]

Una drammatica storia arriva dal Brasile alle prese con l'emergenza coronavirus: secondo quanto reso noto dai media locali, una donna di quarantotto anni è morta sulla porta di un ospedale. La donna, ...

Una ragazza di 17 anni è morta di coronavirus in Brasile, dopo essere rimasta ricoverata due settimane in terapia intensiva e curata con clorochina. Tragedia in Brasile, dove una ragazza di soli 17 ...

