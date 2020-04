Bonus figli, congedo parentale e voucher baby sitter: le misure per le famiglie del prossimo decreto (Di lunedì 20 aprile 2020) Le misure del governo a sostegno delle famiglie nella fase due comprendono un raddoppio del congedo parentale, il voucher di 600 euro per le baby sitter, e un assegno mensile per ogni figlio under 14, da aprile a dicembre incluso. Nel prossimo decreto potrebbe esserci anche un assegno per colf e badanti. Leggi su fanpage Congedo parentale e bonus baby sitter : gli aiuti per i figli nella fase 2

Bonus famiglia per chi ha figli fino a 14 anni : gli importi per fasce di reddito

Coronavirus - Def : crollo del Pil dell?8% - altri 40 miliardi di deficit. In arrivo bonus per i figli (Di lunedì 20 aprile 2020) Ledel governo a sostegno dellenella fase due comprendono un raddoppio del, ildi 600 euro per le, e un assegno mensile per ognio under 14, da aprile a dicembre incluso. Nel prossimo decreto potrebbe esserci anche un assegno per colf e badanti.

InfoFiscale : Bonus figli, reddito di emergenza e compensazioni: le novità del decreto aprile - webpagenotfound : @valfurla sanatoria? gli va data la cittadinanza onoraria con tanto di merito alla repubblica dal presidente mattar… - Investireoggi : Bonus figli minori di 14 anni: fino a 1440 euro da aprile a dicembre 2020 per tutti i genitori senza limiti di redd… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: #Congedoparentale e bonus baby sitter: gli aiuti per i figli nella fase 2 - neXtquotidiano : #Congedoparentale e bonus baby sitter: gli aiuti per i figli nella fase 2 -