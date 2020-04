Bonus da 600 a 800 euro | chi può richiederlo e perchè

(Di lunedì 20 aprile 2020) I titolari di partita Iva e i liberi professionisti sono tra le categorie maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus. Il Governo, data la situazione di estrema criticità è al lavoro per provvedere ad un aumento delautonomi. Per consentire una maggiorazione del, sarà necessaria una riformulazione dei requisiti di riconoscimento. Vediamo le proposte vagliate. Il … L'articoloda 600 a 800: chi puòe perchè proviene da www.meteoweek.com.

Per il bonus dei 600 euro destinato agli autonomi sono arrivate 4,4 milioni di domande, 3,5 sono state già pagate, altre 900mila sono in istruttoria, mentre 400mila sono state rifiutate perché senza i ...i liberi professionisti e i titolari di partita Iva che hanno avanzato l’istanza per il bonus autonomi di 600 euro. Il Governo promette aiuti concreti alle categorie di lavoratori maggiormente colpite ...