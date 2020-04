Bonus 600 euro in ritardo, come verificare lo stato della domanda (Di lunedì 20 aprile 2020) Molti cittadini sono ancora in attesa di ricevere il Bonus 600 euro previsto dal Decreto emanato per contrastare l’emergenza coronavirus. Ecco cosa fare per monitorare la propria richiesta Fonte PixabaySono oltre 400mila le persone che tra marzo e aprile hanno fatto richiesta del Bonus 600 euro per lavoratori autonomi e partita Iva. Al momento sono circa 270mila i soggetti che hanno ricevuto la somma sul proprio conto corrente, mentre altre sono ancora in lavorazione o sono state respinte per la mancanza dei requisiti necessari. Per forza di cose la curiosità e soprattutto l’attesa rimangono alte. La gente ha bisogno di risposte per poter sopperire alla crisi. Proprio per questo motivo, l’Inps sta invitando coloro che hanno effettuato la richiesta del beneficio a controllare a che punto è la propria domanda, spiegando anche i vari ... Leggi su chenews Coronavirus - bonus da 600 a 800 euro e più cassa integrazione : ma i soldi arriveranno solo a metà maggio

