Bonucci e la sua famiglia non rispettano la quarantena? Bufera dopo la foto del compleanno (Di lunedì 20 aprile 2020) Una caccia alla streghe infinita è partita già da settimane sui social. Non bastano i video dei vicini, le offese che spesso di dimostrano infondate. Ne sa qualcosa anche Alessia Marcuzzi travolta dalle critiche per il pranzo di Pasqua in compagnia dei suoi genitori che abitano nel palazzo accanto e ieri, nel mirino degli odiatori, ci sono finiti anche Bonucci e la sua famiglia. Tutto è iniziato da una foto che Martina, la moglie di Bonucci, ha postato. Nell'immagine si vedono lei con i bambini, il calciatore, Nonno Dino e la famiglia della donna. Una didascalia per festeggiare questo compleanno e tutto l'amore di una famiglia unita nella foto. Ma i commenti sotto il post si fanno impietosi e Bonucci viene accusato di non rispettare la quarantena tanto che sua moglie è costretta a postare nuovi commenti per spiegare.

