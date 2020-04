Bonucci e famiglia nella bufera | “Per voi le regole non valgono?” – FOTO

(Di lunedì 20 aprile 2020) Leonardoe la moglie Martina Maccari criticati fortemente per via di una immagine durante un felice momento in. “Si può fare questo?”. Stanno piovendo forti critiche su Leonardoe sulla sua. E tutto a causa di uno scatto che ritrae il difensore della Juventus assieme a tutta la sua, impegnata … L'articolo: “Per voi lenon valgono?” –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari criticati fortemente per via di una immagine durante un felice momento in famiglia. “Si può fare questo?”. Piovono critiche su Bonucci e famiglia per via ...Festeggia il compleanno del suocero e la cosa, come era prevedibile, non sfugge ai follower. Leonardo Bonucci si è trovato insieme alla famiglia della moglie, Martina Maccari e proprio lei ha deciso ...