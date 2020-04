Bonafede vuole fare i processi smart, ma i tribunali fanno ancora le fotocopie (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre perquisizioni e sequestri nelle case di riposo di Lombardia e di mezza Italia annunciano la nuova collezione giudiziaria autunno/inverno 2020, quasi nessuno, stranamente, sembra chiedersi se esisterà ancora una giustizia, intesa soprattutto come attività, in grado di funzionare dopo il coronavirus. Qualche giorno fa, per la mia pagina LAB-Politica del diritto ho moderato un dibattito tra tre magistrati presidenti di uffici di primo, secondo grado e Cassazione. Ho chiesto loro di raccontare la gravità dell’impatto, le sue conseguenze e le prospettive dell’attività giudiziaria che dirigono. Un pubblico di stupiti addetti ai lavori ha appreso che gli impiegati del Tribunale di Roma, in teoria a casa a lavorare in modalità smart o “agile”, sono in realtà disoccupati perché non è loro possibile collegarsi ... Leggi su linkiesta Prescrizione - Bonafede : “Italia Viva vuole la sfiducia? Non do sponda”

Prescrizione - rinviato il Cdm. Crimi : “Se Renzi vuole la crisi lo dica”. Iv : “Pronti a sfiduciare Bonafede” (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre perquisizioni e sequestri nelle case di riposo di Lombardia e di mezza Italia annunciano la nuova collezione giudiziaria autunno/inverno 2020, quasi nessuno, stranamente, sembra chiedersi se esisteràuna giustizia, intesa soprattutto come attività, in grado di funzionare dopo il coronavirus. Qualche giorno fa, per la mia pagina LAB-Politica del diritto ho moderato un dibattito tra tre magistrati presidenti di uffici di primo, secondo grado e Cassazione. Ho chiesto loro di raccontare la gravità dell’impatto, le sue conseguenze e le prospettive dell’attività giudiziaria che dirigono. Un pubblico di stupiti addetti ai lavori ha appreso che gli impiegati del Tribunale di Roma, in teoria a casa a lavorare in modalitào “agile”, sono in realtà disoccupati perché non è loro possibile collegarsi ...

ClaudioCabe2 : #bonafede Quando ci vuole per decidere per quei poveri cristi che stai volutamente uccidere #indulto… - AndreaBonturi : @Alessiom8 @AndreaScanzi @Mov5Stelle le metto due cose cosi... legge Bonafede in parte non costituzionale... non ha… - mofornari1 : RT @4everAnnina: Deve testimoniare ad Agrigento: tutti cercano #JosephMifsud Proprio tutti? ?@realDonaldTrump? vuole fortemente una contro… - Bad_Hands : @neXtquotidiano io mi rifiuto di pagare vitto e alloggio in carcere per questa gente, #Bonafede, ci vuole #giustizia, ci vuole la forca. - LaPresse_news : Bonafede: Maggioranza compatta se vuole riuscire nella trattativa in Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Bonafede vuole Bonafede: Maggioranza compatta se vuole riuscire nella trattativa in Ue LaPresse Ucpi: fase due, dopo l'11 maggio si torni nelle aule a celebrare i processi

Occorre reagire senza esitazioni a questa micidiale accelerazione del disegno autoritario del processo penale da anni agognato da diffusi settori della Magistratura italiana, e dalla Politica che ad ...

Coronavirus, Conte: ripartire ma senza abbassare la guardia. Fase 2 con prudenza

Le riunioni si susseguono, solo nella giornata di sabato Conte ha visto prima i capi-delagazione della maggioranza (Alfonso Bonafede, Roberto Speranza ... riferiscono fonti della maggioranza, si vuole ...

Occorre reagire senza esitazioni a questa micidiale accelerazione del disegno autoritario del processo penale da anni agognato da diffusi settori della Magistratura italiana, e dalla Politica che ad ...Le riunioni si susseguono, solo nella giornata di sabato Conte ha visto prima i capi-delagazione della maggioranza (Alfonso Bonafede, Roberto Speranza ... riferiscono fonti della maggioranza, si vuole ...