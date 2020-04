Bologna. Solidarietà al giudice Maurizio Atzori e condanna imbrattamenti del Portico di San Luca (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità due ordini del giorno proposti dall’ufficio di Presidenza. Il primo ordine del giorno approvato condanna le scritte ingiuriose e gli imbrattamenti comparsi sul Portico di San Luca vicino al Santuario. Il secondo esprime solidarietà, sostegno e vicinanza al giudice Maurizio Atzori dopo le scritte intimidatorie comparse accanto alla sua abitazione. Leggi su laprimapagina Coronavirus - all'asta luminarie di Cremonini a Bologna per solidarietà (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità due ordini del giorno proposti dall’ufficio di Presidenza. Il primo ordine del giorno approvatole scritte ingiuriose e glicomparsi suldi San Luca vicino al Santuario. Il secondo esprime solidarietà, sostegno e vicinanza aldopo le scritte intimidatorie comparse accanto alla sua abitazione.

nicoyatta : @susarda Ossignore non lo sapevo mi spiace. Dai tieni duro passerà anche questa. Giuro che se fossi di Bologna ti v… - AlekosPrete : RT @AlekosPrete: “Zaky, siamo con te” L’università di Bologna apre una casella di posta per i messaggi di solidarietà. «Guardo fuori dalla… - 1000Cuori : La Virtus Segafredo Bologna, assieme a Coop Alleanza 3.0, lancia una nuova iniziativa di solidarietà… - SportandoIT : Virtus Bologna e Coop Alleanza 3.0 insieme per una nuova iniziativa di solidarietà - sportface2016 : #Basket, la #VirtusBologna lancia un'iniziativa di solidarietà in collaborazione con #CoopAlleanza30 -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Solidarietà Coronavirus, buoni spesa Conte: in arrivo bonus per chi ha bisogno Corriere della Sera