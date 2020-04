Bologna | rinnovo in vista per Poli | i dettagli del nuovo contratto

(Di lunedì 20 aprile 2020) Iltratta ildelcon: il centrocampista rossoblù può firmare un biennale fino al 2023 Ilsta lavorando in questi giorni alcontrattuale di Andrea, colonna portante della rosa allenata dal tecnico Sinisa Mihajlovic. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossoblù potrebbe firmare unaccordo biennale con scadenza nel 2023, in quanto ilattuale terminerà l’anno prossimo. Leggi su Calcionews24.com

Mattia Grassani del Foro di Bologna. LA DECISIONE - L'Organo Arbitrale ha liquidato in favore dell'agente la residuale somma di 32.000,00 euro, per arretrati relativi al periodo precedente alla firma ...