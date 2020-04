Bologna, epidemiologo morto 38 anni. L’Ordine dei medici: “Studiava covid dalla mattina alla sera” (Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Farioli, medico epidemiologo bolognese di 38 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa giovedì scorso. L'Ordine dei medici: "Negli ultimi giorni Andrea era stanco e l'avevamo più volte sollecitato a ridurre il tempo della sua presenza in servizio, cosa che lui aveva accettato solo parzialmente". Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Farioli, medicobolognese di 38, è stato trovato senza vita nella sua casa giovedì scorso. L'Ordine dei: "Negli ultimi giorni Andrea era stanco e l'avevamo più volte sollecitato a ridurre il tempo della sua presenza in servizio, cosa che lui aveva accettato solo parzialmente".

Andrea Farioli, medico epidemiologo bolognese di 38 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa giovedì scorso. L'uomo, nato ad Assisi, si era trasferito a Reggio Emilia da ragazzo e dopo il liceo ...

Coronavirus, morto l'epidemiologo Andrea Farioli, i colleghi: si sentiva stanco ma non voleva mollare

L'ordine dei medici di Bologna ricorda Andrea Farioli, epidemiologo trovato morto giovedì a 38 anni per un malore. Il giovane professionista, una brillante carriera riconoscita anche ...

L'ordine dei medici di Bologna ricorda Andrea Farioli, epidemiologo trovato morto giovedì a 38 anni per un malore. Il giovane professionista, una brillante carriera riconoscita anche ...