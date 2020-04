Bollettino Veneto | conferenza stampa Diretta video Zaia | dati coronavirus 20 aprile

veneziatoday : Due decessi nel bollettino del mattino, altri 4 segnalati nei resoconti di domenica sera in provincia --> - mikytooday1 : #coronavirus Zaia.. sta giocando a tombola? Oddio mio!! ?? Coi cartelli!! - gapetv : RT @TgrVeneto: Emergenza Covid-19: i dati tratti dal bollettino della Regione #Veneto domenica 19 aprile 2020. La grafica è a cura di Mass… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Coronavirus Veneto: 28 morti nelle ultime 24 ore. 14.935 i casi positivi Fra nuovi contagi e decessi Il virus non demorde. L… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Emergenza Covid-19: i dati tratti dal bollettino della Regione #Veneto domenica 19 aprile 2020. La grafica è a cura di Mass… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

Il totale degli esami effettuati arriva così a 1.356.541. Dai dati della Protezione civile emerge che sono 34.497 i malati in Lombardia (302 in più rispetto a ieri), 13.552 in Emilia-Romagna (-32), 14 ...così ieri in conferenza stampa il Governatore Zaia, a margine del bollettino presentato con tutti gli aggiornamenti ... Sul tema delle case di riposo e sui rischi per contagi e vittime da Covid-19, il ...