Bollettino coronavirus oggi 20 aprile: 454 vittime, ma diminuisce il numero dei casi attivi. Calano i ricoveri (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ultimo Bollettino diffuso dalla Protezione civile dà un’ulteriore boccata d’ossigeno visto il ribasso dei contagi registrato nei giorni scorsi: per la prima volta dall’inizio della pandemia da coronavirus non sono stati testati nuovi positivi. Tuttavia, il numero di vittime è stabile perché nelle ultime 24 ore sono morte altre 454 persone (ieri erano 433) e il numero complessivo delle vittime sale dunque a 24.114. Come detto, per la prima volta non si registrano nuovi contagi tra le persone sottoposte a tampone: dunque la categoria degli “attualmente positivi” scende di 20 unità (ieri si erano registrati +486 nuovi positivi) e si attesta complessivamente a 108.237 malati di Covid-19 (ieri erano a quota 108.257). Considerando i casi totali, si sale a quota 181.228, con un incremento di +2.256 in un giorno (ieri erano ... Leggi su oasport Coronavirus bollettino 20 aprile 2020 : 454 nuovi decessi - attualmente positivi 108.237

