Bollettino coronavirus 20 aprile 2020: morti, contagiati e guariti (Di lunedì 20 aprile 2020) Bollettino coronavirus 20 aprile 2020: morti, contagiati e guariti Bollettino coronavirus 20 aprile: il lieve ma costante miglioramento che emerge dai numeri del Bollettino ufficiale della Protezione Civile lascia ben sperare. Tutti sperano nell’avvicinamento alla fase 2. L’auspicio diffuso è che dal 4 maggio possa esserci un allentamento delle misure attualmente in vigore in modo da poter riprendere man mano le attività (pre-coronavirus) pur mantenendo varie cautele come ad esempio il distanziamento sociale. In calo per la prima volta il numero delle persone attualmente positive Bollettino coronavirus – Nel dettaglio ecco i numeri presentati in conferenza stampa da Angelo Borrelli della Protezione Civile affiancato dal prof. Luca Richeldi componente del comitato tecnico-scientifico di supporto all’esecutivo nelle valutazioni di ordine ... Leggi su termometropolitico Coronavirus in Italia - bollettino del 20 aprile 2020 - 181.228 casi

