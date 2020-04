Bollettino coronavirus 20 aprile 2020 della protezione civile

Vediamo insieme il bollettino coronavirus 20 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? Ancora una volta, dopo diversi giorni consecutivi, siamo felici di constatare un ulteriore calo dei numeri relativi al Coronavirus: i nuovi contagi e i decessi sono in netta diminuzione, così come i malati gravi che hanno bisogno della terapia intensiva. Dopo circa un mese e mezzo di quarantena e di blocco pressoché totale delle attività, sono in tanti a chiedersi quando inizierà la fase 2 di controllo dell’epidemia, ma gli esperti frenano e avvertono che non si deve avere fretta. Ecco le ultime novità...

Leggi su pianetadonne.blog

Corriere : Coronavirus in Italia, 175.925 casi positivi e 23.227 morti. Il bollettino del 18 aprile - giornalettismo : Zero vittime (come accade da quattro giorni) e zero contagi nelle ultime 24 ore. Il bollettino diffuso dal Comune… - RegioneLazio : #Coronavirus @INMISpallanzani ha diramato il bollettino medico n. 81 del #20aprile #SaluteLazio #coronavirusitalia… - crotone24news : Covid, oggi solo 3 casi in Calabria: si avvicina il punto di contagio zero: Di seguito il bollettino del 20 aprile… - ntacalabria_it : Coronavirus in Calabria, Bollettino Regione 20 Aprile. Solo 3 nuovi casi#covid_19italia #coranavirusitalia… -