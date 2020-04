(Di lunedì 20 aprile 2020) Non c?è due senza tre ma sembra proprio che per orane abbia abnza. L?ex bomber ha avuto due figlie, Stella e ultimamente la piccola Isabel, dal suo matrimonio con...

ChristianConte_ : @bezgiacomo @vieri_bobo @leleadani Spero che tu abbia visto la diretta di sabato sera. Livelli mai visti, iperuranio. - Gazzettino : #bobo vieri e il #figlio maschio: «Casa piena di femmine... No, basta sono troppo vecchio» - bezgiacomo : Quando si paragonano gli altri sport al calcio rido. @vieri_bobo e @leleadani hanno 25k follower all’1.30 di notte… - ParmaLiveTweet : SPAL, Di Biagio: 'Un peccato fermarsi, avevamo appena vinto col Parma': Tra aneddoti, Mondiali e racconti passati,… - MilanPress_it : ??? @vieri_bobo: 'Mi son trovato da Dio al #Milan. Sono stato lì sei mesi e mi ero messo troppa ansia addosso per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri

Non c’è due senza tre ma sembra proprio che per ora Bobo Vieri ne abbia abbastanza. L’ex bomber ha avuto due figlie, Stella e ultimamente la piccola Isabel, dal ...Il giocatore giallorosso è stato preso in controfuga, nel caso di specie in contropiede, dal suo idolo Christian Vieri. «Bobo mi ha invitato a conversare tre minuti in diretta Instagram. Pazzesco: su ...