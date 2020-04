Benedetta Rossi si taglia i capelli da sola: la foodblogger mostra il nuovo look (Di lunedì 20 aprile 2020) Il successo di Benedetta Rossi, artefice di “Fatto in casa da Benedetta”, è nato per caso e in pochissimo tempo la casalinga di Altidona (Fermo) è diventata una delle più importanti influencer in Italia, la prima quando si parla di cucina. Ricette semplici, un frullatore, mani che impastano, vanillina in polvere e aromi che si comprano al supermercato sono gli ingredienti che le hanno permesso di avvicinarsi a tutti. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase “l’ho fatto in casa per voi“ e pollicione alzato, Benedetta ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. Nei giorni scorsi il suo nome è balzato nelle tendenze di Twitter e le sue risposte all’hater che le aveva dato della ‘cessa’ avevano fatto il giro del ... Leggi su caffeinamagazine Benedetta Rossi mostra la sua ricrescita sui social e Paola Turani le risponde : è allarme capelli bianchi

Benedetta Rossi riceve una email di scuse per gli insulti ricevuti

Benedetta Rossi dopo gli insulti social perdona l’hater (Di lunedì 20 aprile 2020) Il successo di, artefice di “Fatto in casa da”, è nato per caso e in pochissimo tempo la casalinga di Altidona (Fermo) è diventata una delle più importanti influencer in Italia, la prima quando si parla di cucina. Ricette semplici, un frullatore, mani che impastano, vanillina in polvere e aromi che si comprano al supermercato sono gli ingredienti che le hanno permesso di avvicinarsi a tutti. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase “l’ho fatto in casa per voi“ e pollicione alzato,ha surclassato le più grandibalzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. Nei giorni scorsi il suo nome è balzato nelle tendenze di Twitter e le sue risposte all’hater che le aveva dato della ‘cessa’ avevano fatto il giro del ...

jesuisfrncs : RT @nonecapate: Benedetta Rossi asfalti & cementificazioni - epizeusi : Se le cose che cucina Benedetta Rossi sono da cessa orrenda, dovreste vedere le mie. Ho fatto un risotto che sembra… - assunta98475275 : @homemadebybenny Mi aspettavo il primo posto per Benedetta Rossi almeno da lei impariamo a cucina e a tenerci impegnati - sonounauror : Comunque non so le vostre ma mia mamma è diventata una groupie di Benedetta Rossi e per dimostrarle il suo amore me… -