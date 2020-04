Beautiful, Una Vita e Il Segreto: cosa succede martedì 21 aprile 2020, anticipazioni (Di lunedì 20 aprile 2020) cosa succederà martedì 21 aprile 2020 a Beautiful, Una Vita e Il Segreto? Eccovi le nostre anticipazioni…Leggi anche: Coronavirus: Beautiful, in America arriva l’ultima puntata (per ora). Ecco quando ci saràBeautiful, spoiler: Flo racconta la verità a Shauna Ieri pomeriggio, Flo (Katrina Bowden) ha lasciato intendere che tutti pensano che lei non abbia mai detto a Shauna (Denise Richardes) né di essere rimasta incinta, né di aver dato la bimba in adozione. Shauna, a quel punto, pur assecondano la bugia, ha preteso una spiegazione della figlia. Intanto, Brooke (Katherine Kelly Lang) si è chiesta se Flo, ora che ha ritrovato la propria famiglia, comincerà ad avere ripensamenti sull’adozione di “Phoebe”. Nel prossimo appuntamento, Flo confesserà a Shauna la verità sullo ... Leggi su tvsoap BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate dal 20 al 26 aprile : Shauna sconvolta e Quinn...

Beautiful Anticipazioni Americane : Flo è una Logan - ma potrebbe non essere la figlia di Storm!

