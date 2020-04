Beautiful anticipazioni puntata 21 aprile 2020 | Flo confessa la verità

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nella soapcontinuano ad intrecciarsi vicende molto particolari, che presto porteranno a clamorose svolte. Flo è costretta intanto a raccontare la verità alla madre Shauna riguardo alla sua presunta gravidanza, mentre Hope racconta a Liam la clamorosa novità appena scoperta sulla Fulton. Anche Brooke e Quinn rivelano ai mariti tutto quanto emerso sull’origine della ragazza, e Brooke confida a Ridge che per lei è molto importante aver scoperto che c’è una parte di Storm che può ancora condividere21: la rivelazione di Flo In seguito alle pressioni di Shauna, Flo è costretta a raccontarle tutta la verità: è stata coinvolta in uno scambio di culle da un ginecologo suo amico, Reese Buckingham, e si è fatta passare per la madre naturale della bimba che lui ...