Beautiful anticipazioni | Flo racconta a Shauna la verità sulla bambina di Hope

(Di lunedì 20 aprile 2020)- Katrina Bowden e Denise Richards Le trame diruotano ormai da tempo attorno alla presunta morte della figlia di(Annika Noelle), che Flo (Katrina Bowden) ha fatto passare per sua e che è stata data in adozione a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5 la giovane Fulton racconterà alla madre(Denise Richards) tutta la verità, nonché il desiderio di confessarla ad, che ha scoperto essere sua cugina. I dettagli nelleche seguono.da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2020 Le sorelle Logan,e Wyatt rimangono sconvolti quando scoprono cheera all’oscuro della gravidanza di sua figlia Flo. Flodi essere stata coinvolta da Reese nell’adozione di Phoebe, e che la vera madre della piccola ...