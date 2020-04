Barillari: «Mi hanno espulso dai Cinquestelle. Il motivo? Non mi sono venduto al Pd» (Di lunedì 20 aprile 2020) Nuova espulsione eccellente nel M5S. Stavolta la mannaia finale dei probiviri grillini si è abbattuta su Davide Barillari, iperattivo consigliere regionale del Lazio e militante della prima ora. “Arrivata l’espulsione. Mi hanno cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso. Oggi sono dichiarato colpevole di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini. Colpevole di non essermi mai venduto al Partito democratico”, ha scritto su Twitter il consigliere regionale. Quel sito sulla sanità laziale L’espulsione era attesa. Barillari a fine marzo aveva messo online un sito sulla sanità laziale in cui si parlava anche di coronavirus. “Confonde i cittadini”, fu l’accusa del movimento, che si riscoprì rigorosissimo in tema di corretta informazione sanitaria (e non solo). Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 aprile 2020) Nuova espulsione eccellente nel M5S. Stavolta la mannaia finale dei probiviri grillini si è abbattuta su Davide, iperattivo consigliere regionale del Lazio e militante della prima ora. “Arrivata l’espulsione. Micacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso. Oggidichiarato colpevole di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini. Colpevole di non essermi maial Partito democratico”, ha scritto su Twitter il consigliere regionale. Quel sito sulla sanità laziale L’espulsione era attesa.a fine marzo aveva messo online un sito sulla sanità laziale in cui si parlava anche di coronavirus. “Confonde i cittadini”, fu l’accusa del movimento, che si riscoprì rigorosissimo in tema di corretta informazione sanitaria (e non solo). Il ...

