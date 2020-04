Australia, il canguro saltella indisturbato per il centro deserto di Adelaide: le immagini della polizia (Di lunedì 20 aprile 2020) La polizia del Sud Australia ha pubblicato un video di un canguro che vaga per le strade quasi deserte della città di Adelaide durante il periodo di isolamento per il Covid-19. L’esemplare ha approfittato della quarantena obbligata per saltellare indisturbato. L'articolo Australia, il canguro saltella indisturbato per il centro deserto di Adelaide: le immagini della polizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) La polizia del Sudha pubblicato un video di unche vaga per le strade quasi deserte della città didurante il periodo di isolamento per il Covid-19. L’esemplare ha approfittato della quarantena obbligata perre. L'articolo, ilper ildi: le immagini della polizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

luca_lammerding : RT @Ticinonline: «Il sospetto indossa una pelliccia grigia» #australia #lockdown - Ticinonline : «Il sospetto indossa una pelliccia grigia» #australia #lockdown - ilfattovideo : Australia, il canguro saltella indisturbato per il centro deserto di Adelaide: le immagini della polizia - Sylvia09837708 : Si però almeno che si inventassero qualcosa di piu originale ?? non so, che l'ha lasciata per un canguro e sta già… - iWaxen : RT @GaspareBitetto: Se aspetti che i tuoi amici ti portino un canguro dall'Australia, fai prima a fartene uno da solo :) #canguro #kangaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia canguro Coronavirus, in Australia canguro passeggia per le strade della citta' - Mondo Agenzia ANSA Australia, il canguro saltella indisturbato per il centro deserto di Adelaide: le immagini della polizia

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Strade deserte: il canguro fa un giro e rischia l'incidente

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...