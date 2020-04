Atripalda | produzione di marijuana ‘indoor’ | arrestato 28enne cinese VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, a termine di specifica attività informativa, hanno tratto in arresto undi origine asiatica, ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché furto aggravato di energia elettrica. Alle prime ore del mattino, gli investigatori hanno fatto accesso nella villa dove dimora il soggetto, procedendo ad una perquisizione. Fin dal loro ingresso, i carabinieri si sono accorti di aver colto nel segno in quanto un caratteristico odore pungente si propagava per l’intero immobile. I sospetti hanno trovato conferma quando hanno rinvenuto nella villa bifamiliare una coltivazione di circa 1000 piante di cannabis indica e circa 8 kg di infiorescenze essiccate, già pronte ed imbustate per la ...