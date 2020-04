Atletica | i migliori prospetti italiani Under20 da seguire Iapichino al top | Visca e

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’Italia dell’leggera è da anni in grande difficoltà e si fatica a individuare la luce in fondo al tunnel. Il nostro movimento è in mano a pochissime stelle come Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Antonella Palmisano e le possibilità di emergere in campo internazionale sono sempre molto ridotte, anche in vista delle Olimpiadi che sono state rinviate al prossimo anno a causa della pandemia. I giovani non sono mai mancati, la linea verde si è sempre distinta nelle manifestazioni di categoria ma poi è mancato quel salto di qualità che permettesse di emergere anche nell’che conta, molti azzurrini si sono purtroppo persi e bisogna evitare di ripetere questi errori nel prossimo futuro. Quali sono iunder 20? Quali sono idaper l’immediato futuro? Il nome più ...