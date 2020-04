Atalanta, Gosens: «Futuro? Non ho mai nascosto il mio sogno» (Di lunedì 20 aprile 2020) Robin Gosens gioca a carte scoperte: le parole dell’esterno dell’Atalanta sul suo Futuro con la maglia orobica Nonostante Robin Gosens stia vivendo un momento magico con la maglia dell’Atalanta, in Futuro non chiuderebbe la porta a un’esperienza in Germania. Ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro nel corso dell’intervista concessa a Rtl/Ntv: «Non ho mai nascosto che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga. E ho già in mente un piano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Atalanta - Löw esalta Gosens : «Giocatore versatile - volevamo convocarlo»

Nonostante Robin Gosens stia vivendo un momento magico con la maglia dell’Atalanta, in futuro non chiuderebbe la porta a un’esperienza in Germania. Ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro nel ...

L’Atalanta e le voci di partenze e arrivi Nel calcio (ancora senza futuro) si parla di mercato

Non è esente naturalmente l’Atalanta che in questa stagione ha messo in mostra molti suoi gioielli che ... Su tutti Ilicic, Zapata, Gollini e il Papu Gomez, ma non possiamo dimenticare Gosens, Freuler ...

