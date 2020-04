Ascolti Tv domenica 19 aprile, oltre 4 milioni per L’Allieva in replica, testa a testa Fazio – D’Urso (Di lunedì 20 aprile 2020) Ascolti Tv domenica 19 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata L’Allieva 24.161 milioni e 15.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Live non è la D’Urso replica 2.547/2.632 milioni e 8.5/12.9% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa 2.502/1.752 milioni e 8.7/8.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ti Presento i Miei1.858 milioni e 6.6% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Non è l’Arena1820/1.384 milioni e 6.1/6.8% The Legend of Zorro 1.290 milioni e 5.1% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln I Delitti del BarLume Hasta Pronto Viviani 1a Tv Free 796 mila e 2.9% Birdman 772 mila e 2.7% 15-64 Commerciale % ... Leggi su dituttounpop Ascolti tv domenica 19 aprile 2020

