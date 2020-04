Ascolti TV | Domenica 19 aprile 2020

Su Rai1 L’Allieva 2 in replica ha conquistato 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.632.000 spettatori pari al 12.9% di share (presentazione 2.547.000 – 8.5%). Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.502.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.752.000 spettatori. Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 1.858.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Birdman ha raccolto davanti al video 772.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 The Legend of Zorro è stato visto da 1.290.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.1% con 1.820.000 spettatori nella prima parte e il 6.8% con 1.384.000 spettatori nell’altra. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani è la scelta di 796.000 spettatori (2.9%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.6% con 471.000 spettatori.

