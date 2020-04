Nella fase che pare anticipare la Fase2, durante la quale il Covid-19 e continua a mietere vittime, informarsi è essenziale. A questo ci pensa la televisione. Ci chiediamo quando si torna a uscire e nel mentre vogliamo anche dalla tv la possibilità rilassarci. Su Rai1 L’Allieva 2 in replica ha conquistato 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.632.000 spettatori pari al 12.9% di share (presentazione 2.547.000 – 8.5%). Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.502.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.752.000 spettatori. Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 1.858.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Birdman ha raccolto davanti al video 772.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 The Legend of Zorro è stato visto da 1.290.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.1% con 1.820.000 spettatori nella prima parte e il 6.8% con 1.384.000 spettatori nell’altra. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani è la scelta di 796.000 spettatori (2.9%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.6% con 471.000 spettatori.

Leggi su italiasera

RaiTre : “Io che non so Lasciarti e vivere Tu che non mi ascolti mai E parli a vanvera' @GiannaNannini Io… - italiaserait : Ascolti TV domenica 19 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: L’Allieva, Che tempo che fa, Birdman contro Live D’U… - zazoomblog : Ascolti tv domenica 19 aprile 2020: L’allieva Che Tempo Che Fa Birdman - #Ascolti #domenica #aprile #2020: - ombrysan : RT @Patrizia_RF: @MMaxi80 Ascolti io mi permetto di 'Svagarmi' solo la domenica (e non tutte). Se fosse stato anche solo un mio conoscente… - Patrizia_RF : @MMaxi80 Ascolti io mi permetto di 'Svagarmi' solo la domenica (e non tutte). Se fosse stato anche solo un mio cono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti Tv domenica 19 aprile Dituttounpop Ascolti Tv domenica 19 aprile

Il punto di riferimento per trovare tutte le informazioni più utili sulla tv, le serie tv e non solo. Solo cose utili, solo cose interessanti.

Blu Run, se la corsa diventa virtuale (e di solidarietà)

Blu Run, la corsa amatoriale diventata una tradizione primaverile al Parco Certosa, zona Quarto Oggiaro, quest’anno si è svolta da casa per la sua quinta edizione. Sì: i 300 partecipanti hanno aderito ...

Il punto di riferimento per trovare tutte le informazioni più utili sulla tv, le serie tv e non solo. Solo cose utili, solo cose interessanti.Blu Run, la corsa amatoriale diventata una tradizione primaverile al Parco Certosa, zona Quarto Oggiaro, quest’anno si è svolta da casa per la sua quinta edizione. Sì: i 300 partecipanti hanno aderito ...