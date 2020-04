Ascolti tv 19 aprile: la replica de L’Allieva batte Barbara D’Urso. Mara Venier vola con Domenica In (Di lunedì 20 aprile 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 19 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso in replica il primo appuntamento de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel pomeriggio con Domenica In di Mara Venier. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di domenica 19 aprile 2020 Su Rai Uno L’Allieva 2 in replica ha conquistato 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.632.000 spettatori ... Leggi su kontrokultura Ascolti Tv domenica 19 aprile - oltre 4 milioni per L’Allieva in replica - testa a testa Fazio – D’Urso

Ascolti tv domenica 19 aprile 2020

Ascolti TV | Domenica 19 aprile 2020. L’Allieva in replica 15.5%. D’Urso 12.9% - Fazio 8.7%-8.2% - Giletti 6.1%-6.8% (Di lunedì 20 aprile 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, domenica 19sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso conD’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso inil primo appuntamento de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel pomeriggio con Domenica In di. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di domenica 192020 Su Rai Uno L’Allieva 2 inha conquistato 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.632.000 spettatori ...

AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 aprile 2020: anche L’Allieva in replica batte Barbara D’Urso. L’Allieva 15,5%, Live-Non è la D’Urso 1… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 aprile 2020: anche L’Allieva in replica batte Barbara D’Urso. L’Allieva 15,5%, Live-Non è la D’Urso 1… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, L’Allieva 2 vs Live Non è la d’Urso | Auditel 19 aprile 2020 - KontroKulturaa : Ascolti tv 19 aprile: la replica de L'Allieva batte Barbara D'Urso. Mara Venier vola con Domenica In - - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 19 aprile 2020. L’Allieva in replica 15.5%. D’Urso 12.9% Fazio 8.7%-8.2% Giletti 6.1%-6.8% -… -