Anzio e Nettuno Coronavirus: oggi nessun nuovo caso (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus Anzio e Nettuno, la situazione al 20 aprile 2020. Anche oggi non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19 ad Anzio. «Inoltre due nostri concittadini sono definitivamente guariti. Pertanto, al momento, i pazienti positivi al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, sono diminuiti complessivamente a 9. Auguro anche a loro una pronta guarigione», ha dichiarato il Sindaco Candido De Angelis. La nota diramata fa riferimento tuttavia ai residenti nel Comune di Anzio e non tiene conto, evidentemente, del caso segnalato dalla Asl di Latina questo pomeriggio. Probabilmente si tratta di una persona residente altrove. Anche a Nettuno, ad ogni modo, il bilancio della diffusione del Covid-19 resta invariato. nessun nuovo caso di Coronavirus è stato registrato infatti dalla Asl Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - stop pagamento strisce blu a Pomezia Ardea Anzio e Nettuno

