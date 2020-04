Anzio. Centro Covid con 40 posti letto a Villa dei Pini, il sindaco De Angelis: ‘Siamo contrari’ (Di lunedì 20 aprile 2020) “In riferimento alla nota prot. n. 138/2020 del 17 aprile, della Casa di Cura Villa Benedetta – Villa dei Pini, inviata a tutti gli Uffici Regionali ed al Comune di Anzio, che fa preciso riferimento al sopralluogo dei funzionari dell’ASL Roma 6, dello scorso 9 aprile 2020, finalizzato all’attivazione di un nucleo di 40 posti letto per pazienti Covid-19 positivi, con la presente, nel massimo rispetto delle persone affette da Coronavirus, si ribadisce la ferma contrarietà della Città di Anzio all’attivazione del suddetto Centro”. Lo ha scritto il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, nella nota inviata al Presidente della Regione Lazio, all’Assessore regionale alla Sanità ed a tutti gli uffici interessati, in riferimento al sopralluogo della Regione Lazio per l’allestimento di un nucleo RSA, per pazienti Covid-19 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Sindaco Anzio : Centro Operativo Comunale è stato attivato

Anzio, colpo all'alba in un forno del centro: uomo armato prende in ostaggio la titolare

Anzio, maxi fornitura di prodotti igienizzanti per la casa per le famiglie in difficoltà

Anzio – Una maxi fornitura di pallet e pedane di carta igienica, rotoloni, candeggina, igienizzanti per la casa, alcool etilico, fazzolettini di carta, sanitina gel e prodotti igienizzanti per la casa ...

Anzio, colpo all'alba in un forno del centro: uomo armato prende in ostaggio la titolare

Un negozio conosciuto, a poca distanza dal mare. ”L’angolo del pane” in via di Villa Grazia, ad Anzio. Oggi, all’alba un bandito vi ha fatto irruzione, pistola in pugno, prendendo in ostaggio la ...

