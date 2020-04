Anticipazioni Tempesta d’Amore 20 aprile 2020 – Il senso di colpa di Lucy (Di lunedì 20 aprile 2020) Anticipazioni Tempesta d’Amore Lunedì 20 aprile 2020 – Il senso di colpa di Lucy: Lucy si sente molto in colpa per quello che sta provando per Paul, il quale sembra nello stesso tempo molto preso da lei. I due stanno vivendo un momento molto speciale però vissuto tra attrazione e senso di colpa, dato che ad accomunarli era il ricordo di Romy morta in ospedale a causa di una malattia. Su questa lunghezza d’onda sono in molti a considerare la loro unione offensiva per la memoria del giovane. Però se da un lato Lucy prova profonda vergogna, Paul non ci vede nulla di male, dato che oramai omy è morta. Intanto vedremo Franzi piuttosto inquieta perchè non sa a chi poter dire quello che sta succedendo tra Linda e Christoph. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore 20 aprile 2020 – Il senso di colpa di Lucy sembra essere il ... Leggi su anticipazioni Anticipazioni Tempesta d’Amore 26 aprile 2020 – La decisione di Franzi

Anticipazioni Tempesta d'Amore 24 aprile 2020 – La messa in scena di Annabelle

