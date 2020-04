Animali Fantastici 2, Johnny Depp spiega perché Grindelwald ha uno strano occhio bianco (Di lunedì 20 aprile 2020) "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald" è il secondo film della saga prequel e spin-off tratta dal mondo di Hogwarts creato da J.K Rowling. L'antagonista principale è Grindelwald, interpretato magistralmente da Johnny Depp. L'attore ha spiegato perché interpretarlo con un occhio di colore diverso: "È come se Grindelwald avesse due anime". Leggi su fanpage Animali Fantastici 2 : I Crimini di Grindelwald ed Harry Potter/ I punti in comune e..

Le location di Animali fantastici 2 I crimini di Grindelwald/ Una Parigi misteriosa e...

Jude Law è Silente/ "È gay e tormentato dall'amore per Grindelwald" (Animali fantastici 2) (Di lunedì 20 aprile 2020) ": I Crimini di" è il secondo film della saga prequel e spin-off tratta dal mondo di Hogwarts creato da J.K Rowling. L'antagonista principale è, interpretato magistralmente da. L'attore hato perché interpretarlo con undi colore diverso: "È come seavesse due anime".

QuiMediaset_it : Con grande anticipo rispetto ai tempi abituali di uscita sulle televisioni free, #Mediaset è riuscita a regalare ai… - QuiMediaset_it : +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acqu… - QuiMediaset_it : +++ ATTENZIONE! ATTENZIONE! Missione compiuta: lunedì 20 aprile in prima serata su Canale 5 l’attesissimo «Animali… - yolman__ : RT @prepuzia: Se non avete mai visto animali fantastici e i crimini di grindelwald non guardatelo nemmeno stasera perché hanno rovinato la… - Phiodem : RT @adorvbucky: oggi animali fantastici e i crimini di grindelwald che si guarda principalmente per la trama -