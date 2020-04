Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald. Trama, cast e anticipazioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald. Trama, cast e anticipazioni La settimana si apre all’insegna della magia e dell’avventura con Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald. La pellicola del 2018, in onda stasera 20 aprile 2020 dalle 21:41 su Canale 5, è il secondo episodio dell’omonima saga che è a sua volta spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter.Segui Termometro Politico su Google News Il lungometraggio d’avventura, diretto David Yates e sceneggiato da J. K. Rowling, ha potuto contare sulle musiche di James Newton Howard, la fotografia di Philippe Rousselot mentre il montaggio è stato affidato a Mark Day. L’opera inoltre ha ottenuto due candidature a BAFTA e incassato al botteghino in Italia 12,8 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Animali Fantastici 2! Animali ... Leggi su termometropolitico Animali fantastici - I crimini di Grindelwald/ Su Canale 5 il film con Eddie Redmayne

