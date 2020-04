Animal Crossing: New Horizons spolpato dai dataminer che scovano indizi per nuovi aggiornamento ed espansioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Animal Crossing: New Horizons è ormai disponibile da un mese esatto ed i giocatori stanno cominciando a scoprire tutto ciò che l'isola ha da offrire per adesso. Sappiamo che Nintendo ha nei piani una serie di contenuti aggiuntivi a lungo termine e a tal proposito ci viene incontro l'utente Twitter chiamato Ninji, che ha snocciolato alcuni dettagli che fanno supporre nuovi contenuti in arrivo.Secondo gli ultimi dettagli scovati, il museo riceverà due aggiornamenti che potrebbero aggiungere una sezione artistica. Sembra inoltre che sempre il museo avrà due edifici esterni, una caffetteria ed un negozio di souvenir. Volpolo inoltre avrà una nave che attraccherà su una "spiaggia segreta" a nord dell'isola.Anche i cespugli sembra stiano per tornare: i dataminer hanno trovato inoltre riferimenti a fiori come azalea, ibisco, agrifoglio, ortensia, ... Leggi su eurogamer Animal Crossing : New Horizons è un gioco stupido - noioso e per bambini'

