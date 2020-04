Animal Crossing: New Horizons riceve una recensione negativa da Business Insider ed i fan insorgono (Di lunedì 20 aprile 2020) Business Insider ha recentemente pubblicato un articolo di critica nei confronti di Animal Crossing: New Horizons bollandolo come "odioso, stupido e noioso". Sebbene il sito abbia pubblicato un disclaimer che indicava la natura prettamente personale dell'opinione, i fan hanno preso l'articolo sul personale.Nelle prime 12 ore di gioco, l'autore della recensione ammette di essersi divertito; tuttavia, andando avanti con le attività dell'isola, il giocatore ha cominciato ad annoiarsi, proprio a causa della ripetitività delle azioni. I fan non solo hanno postato i loro commenti su Reddit, ma anche attraverso Twitter hanno dato libero sfogo alla loro rabbia. Un utente ha sottolineato che era molto sospetto che l'articolo di Business Insider avesse disabilitato i commenti fin dall'inizio, e che l'autore dell'articolo si è divertito moltissimo a rispondere a tutti i ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons : Interessanti novità in arrivo

Animal Crossing : New Horizons : Apre i battenti il negozio online Nookazon

Animal Crossing : New Horizons è stato ricreato su un rotolo (finito) di carta igienica ed è meraviglioso (Di lunedì 20 aprile 2020)ha recentemente pubblicato un articolo di critica nei confronti di: Newbollandolo come "odioso, stupido e noioso". Sebbene il sito abbia pubblicato un disclaimer che indicava la natura prettamente personale dell'opinione, i fan hanno preso l'articolo sul personale.Nelle prime 12 ore di gioco, l'autore dellaammette di essersi divertito; tuttavia, andando avanti con le attività dell'isola, il giocatore ha cominciato ad annoiarsi, proprio a causa della ripetitività delle azioni. I fan non solo hanno postato i loro commenti su Reddit, ma anche attraverso Twitter hanno dato libero sfogo alla loro rabbia. Un utente ha sottolineato che era molto sospetto che l'articolo diavesse disabilitato i commenti fin dall'inizio, e che l'autore dell'articolo si è divertito moltissimo a rispondere a tutti i ...

beyourpriority : Attualmente per essere felice ho bisogno di una switch e di animal crossing ?? - murgianflower : urlo voglio giocare ad animal crossing - arvthar : gentilissimi personaggi di animal crossing, parlo specialmente di natascha e fenicia: non vi sembrano esagerate tut… - rivolwoodzione : literally jamila e sara che giocano ad animal crossing/mario kart/coso dei colori - aclife : Non avete ancora acquistato #AnimalCrossing: #NewHorizons? ?????? Forse è arrivato il momento di farlo con queste… -