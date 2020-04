Angelica ha la febbre da un mese ma nessuno le ha fatto il tampone: “La mia pratica è andata persa” (Di lunedì 20 aprile 2020) Angelica ha la febbre. Dopo giorni di telefonate e mail Angelica Massafra, ballerina di burlesque nota con il nome di Albadoro Gala, ha scoperto che la sua pratica così come quella di suo marito erano andate perdute. “Cancellata dall’App della Regione Lazio sono stata esclusa anche dal monitoraggio a distanza ma continuo a stare male”. Angelica Massafra è una ballerina di burlesque, nota per le sue performance e meglio conosciuta come Albadoro Gala. Da un mese manifesta sintomi influenzali compatibili con il coronavirus: febbre, difficoltà respiratoria, dolori alle ossa. Chiusa in casa chiede aiuto al suo medico di base che la indirizza verso l’App della Regione Lazio per il monitoraggio. Per le prime settimane viene monitorata a distanza, poi il 3 aprile non riesce ad accedere e, dopo giorni di insistenti telefonate, scopre che la sua ... Leggi su limemagazine.eu Angelica ha la febbre da un mese ma nessuno le ha fatto il tampone : “La mia pratica è andata persa” (Di lunedì 20 aprile 2020)ha la. Dopo giorni di telefonate e mailMassafra, ballerina di burlesque nota con il nome di Albadoro Gala, ha scoperto che la suacosì come quella di suo marito erano andate perdute. “Cancellata dall’App della Regione Lazio sono stata esclusa anche dal monitoraggio a distanza ma continuo a stare male”.Massafra è una ballerina di burlesque, nota per le sue performance e meglio conosciuta come Albadoro Gala. Da unmanifesta sintomi influenzali compatibili con il coronavirus:, difficoltà respiratoria, dolori alle ossa. Chiusa in casa chiede aiuto al suo medico di base che la indirizza verso l’App della Regione Lazio per il monitoraggio. Per le prime settimane viene monitorata a distanza, poi il 3 aprile non riesce ad accedere e, dopo giorni di insistenti telefonate, scopre che la sua ...

